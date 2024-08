Trotz Personalproblem: Prinz Harry und Meghan reisen nach Kolumbien

Prinz Harry führt seine Mission fort

In einem TV–Interview mit dem US–Netzwerk «CBS News» sprachen Prinz Harry und Herzogin Meghan erst am 4. August von ihrem Bestreben, Eltern über einen sicheren Umgang mit Social Media mit ihrer neuen «Archewell Foundation»–Initiative «The Parents Network» zu informieren. Harry wählte dafür die drastischen Worte: «Es kann wirklich jedem passieren. Kinder können im Nebenzimmer am Handy sitzen und sich kurze Zeit später das Leben nehmen.»