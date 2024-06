Trotz Regen: Charles und Camilla meistern «Trooping the Colour»

Neben ihm strahlte Ehefrau Camilla in einem mintgrünen Kostüm, zu dem sie einen weissen Fascinator–Hut trug. Im vergangenen Jahr ritt Charles noch hoch zu Ross bei der Geburtstagsparade mit. Auf Anraten seiner Ärzte nahm der Monarch dieses Jahr aufgrund seiner Krebsbehandlung jedoch in der Kutsche Platz. Mit ein wenig Verzug ging es gegen 12:10 Uhr beim Exerzierplatz der Horse Guards Parade in den nächsten Akt über: der Inspektion der Truppen durch König Charles, dem Start der Parade der Irish Guards, die wie eh und je im Mittelpunkt von «Trooping the Colour» stehen, sowie dem Präsentieren der Fahnen, den sogenannten Colours.