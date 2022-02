Trotz Skandal: Vier neue Netflix-Specials für Dave Chappelle

Kontroverse um Chappelles letztes Netflix Special

Im Oktober 2021 hatte sich eine Kontroverse an Dave Chappelles Comedy-Special «The Closer» entzündet. Eine transsexuelle Mitarbeiterin von Netflix hatte via Twitter Chappelle dafür kritisiert, dass er in dem Programm die Trans-Community attackieren würde. Ausserdem soll sie die Daseinsberechtigung von Transmenschen bestreiten und diese gegen andere Minderheiten ausspielen.