Trotz Umbauarbeiten: Udo Lindenberg bleibt im Hotel Atlantic wohnen

«Berühmtester Gast» bleibt

Trotz der Umbauarbeiten des Grandhotels an der Alster 72–79 «denkt sein berühmtester Gast, Udo Lindenberg, nicht daran, die Segel zu streichen und seine Langzeit–Residenz zu wechseln», heisst es in einer Mitteilung von Seiten Lindenbergs. Darin wird von «gewissen kosmetischen Eingriffen im Winter 2024» gesprochen, denen sich das Hotel unterziehen müsse. «Es betrifft nur den Hotelflügel, in dem ich mein Maleratelier untergebracht habe», erklärt der Musiker in einem eigenen Statement.