Trotz Verlobung: Taylor Swift und Travis Kelce wohnen nicht zusammen

Taylor Swift und Travis Kelce sind seit Oktober 2023 offiziell zusammen. «Immer wenn ich mit ihr zusammen bin, habe ich das Gefühl, dass wir ganz normale Leute sind. Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei Menschen, die sich lieben», schwärmte der 35–Jährige erst kürzlich in einem Interview mit dem Männermagazin «GQ» über seine Beziehung mit der Sängerin.