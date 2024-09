True-Crime-Reihe «Monster»: Auf Dahmer folgen die Menéndez-Brüder

Extrem unterschiedliche Geschichten

Im August 1989 wurde das Ehepaar José und Mary Louise «Kitty» Menéndez tot in ihrem Haus in Beverly Hills, Kalifornien, aufgefunden. Den Anruf bei der Polizei hatten die beiden Söhne der Opfer abgegeben, die eigener Aussage nach gerade aus dem Kino zurückgekommen waren. Doch an ihrer Version der Geschichte werden schnell Zweifel laut – spätestens als sie beginnen, das geerbte Vermögen ihres Vaters in Saus und Braus aus dem Fenster zu werfen. Lange dauert es nicht und die beiden finden sich in Untersuchungshaft wieder.