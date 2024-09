True-Crime-Reihe «Monster»: Echter Täter kritisiert neue Netflix-Serie

Enttäuschtes Statement aus dem Gefängnis

Am gestrigen 20. September meldete sich Erik Menendez (53) über den X–Account seiner Frau Tammi Menendez mit einer längeren Erklärung zu Wort, in der er den Machern der Serie eine «ruinöse Charakterdarstellung» vorwarf und ihnen dabei böse Absichten unterstellte. In dem Statement kritisiert er vor allem eine unwahrheitsgemässe Darstellung des emotionalen und sexuellen Missbrauchs, unter dem er und sein Bruder in jungen Jahren angeblich zu leiden hatten. Im realen Gerichtsprozess hatte die Verteidigerin der beiden Brüder diesen Hintergrund als wesentlichen Faktor für ihre spätere Tat ins Feld geführt.