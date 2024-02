«True Detective» geht nach polarisierender vierten Staffel weiter

So startete «True Detective» mit der von Kritikern gefeierten ersten Staffel, in der Matthew McConaughey (54) und Woody Harrelson (62) die tragenden Rollen übernahmen. Es folgte Staffel zwei mit Colin Farrell (47), Taylor Kitsch (42) und Rachel McAdams (45), ehe Mahershala Ali (50) sowie Stephen Dorff (50) den Fall in Season drei angingen.