«True Detective: Night Country»: Die eisigen Drehorte des Serien-Hits

Ein fiktives Städtchen ist der Schauplatz für «True Detective: Night Country»

In der ersten Staffel der Anthologie–Serie ging es für Woody Harrelson (62) und Matthew McConaughey (54) in die Bayous von Louisiana. Colin Farrell (47), Vince Vaughn (53) und Rachel McAdams (45) verschlug es in Staffel zwei nach Kalifornien. In der dritten fanden sich Mahershala Ali (49) und Stephen Dorff (50) in den Ozarks wieder. Foster und Reis ermitteln in Ennis, Alaska. Das Städtchen ist zwar fiktiv, orientiert sich laut Medienberichten aber an der nördlichsten Stadt der USA und deren Umgebung im Verwaltungsbezirk North Slope Borough – Utqiaġvik, ehemals Barrow. Weniger als 5.000 Menschen leben gemäss einer Volkszählung aus dem Jahr 2020 in dem Ort.