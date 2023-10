«True Lies»-Reunion: Jamie Lee Curtis trifft Arnie im Dirndl

Fast 30 Jahre nach ihrem gemeinsamen Erfolgsfilm «True Lies»: Arnold Schwarzenegger (76) traf bei einem Charity–Event auf Ingeborg aus Stuttgart. Beziehungsweise auf Jamie Lee Curtis (64). Die Schauspielerin posierte im rot–weissen Dirndl und einer weissen Blumenkrone. «Hallo, mein Name ist Ingeborg, ich komme aus Stuttgart», schrieb sie mit Anspielung auf ihr Outfit bei Instagram. Offenbar war das der deutscheste Name und der deutscheste Ort, der ihr einfiel. Obwohl man in Stuttgart in der Regel nicht im Dirndl herumläuft.