«True North»: Was ist über das neue Album von a-ha bereits bekannt?

«True North» ist eine Hommage

Bei dem Film handle es sich um eine Hommage an Norwegens Kultur, das Meer und die Landschaften. Sowohl die Texte als auch die Musik, die zusammen mit der Arctic Philharmonic in Norwegen aufgenommen wurde, sollen demnach vom Zusammenspiel von Mensch und Natur handeln. «Der Film spielt in der atemberaubenden Landschaft Nordnorwegens und wurde in der Stadt Bodø oberhalb des Polarkreises aufgenommen», erklärt Furuholmen in einem Statement.