Trump feiert König Charles: Lästert er gleichzeitig über Prinz Harry?

Während seines Besuchs äusserte sich Donald Trump Medienberichten zufolge auch über das britische Königshaus. Er habe König Charles (76), Königin Camilla (78) «und alle anderen» kennengelernt. «Ich habe viele Mitglieder der Familie getroffen. Sie sind grossartige Menschen. Sie sind wirklich grossartige Menschen», so Trump und fügte hinzu: «Und in diesem Sinne denke ich, dass das Vereinigte Königreich sehr viel Glück hat, denn es könnte auch Menschen geben, die nicht so toll sind. Ich weiss nicht, ob ich das sagen kann, aber es könnte auch Menschen geben, die es nicht sind.»