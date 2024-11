Trump gewinnt die US-Wahl: Zahlreiche Politiker gratulieren

Selenskyj hofft auf Unterstützung für die Ukraine

Auf X gratulierte Wolodymyr Selenskyj (46) wie Macron als einer der ersten mit einer langen Nachricht: «Herzlichen Glückwunsch an Donald Trump zu seinem beeindruckenden Wahlsieg!» Dabei erinnerte er sich an ein Treffen mit dem Republikaner und hofft darauf, dass dieser als neuer Präsident zu einem «gerechten Frieden» in der Ukraine beitragen werde. Zudem äusserte er Interesse an einer «für beide Seiten vorteilhaften politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit, von der unsere beiden Nationen profitieren werden».