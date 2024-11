Trump ist wieder US-Präsident: Das sagen die Promis zur Wahl

Moderatorin Ruth Moschner (48) betonte in ihrem Beitrag, sie könne nicht verstehen, wie Donald Trump, ein «verurteilter Straftäter» und «massiv frauen– und queerfeindlicher» Kandidat, an die Macht kommen konnte. «Man kann in Amerika Menschen wie Trump, die antidemokratisch handeln, demokratisch wählen», kritisierte sie. Jochen Schropp (45) sprach in seiner Story ebenfalls von «Angst, Unglaube, Sorge» und drückte Solidarität für «jede Frau, jeden Einwanderer und jedes Mitglied der LGBT*–Community sowie jede Person mit gutem Herzen» aus. Vera Int–Veen (57) kommentierte die Wahl kurz mit: «Es hat sich ausgelacht.»