Trump verkündet «goldenes Zeitalter» für die USA

«Das goldene Zeitalter Amerikas»

«Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt genau jetzt», stellte Trump gleich zu Beginn seiner Rede klar und prangerte dann umgehend das Versagen der bisherigen Regierung unter Joe Biden in plakativen Worten an. Mit seinem Antritt sei «Amerikas Niedergang» glücklicherweise endgültig vorbei, seine Vereidigung sei nichts Geringeres als ein «Tag der Befreiung». Im weiteren Verlauf seiner rund 20–minütigen Rede kündigte der neue Präsident mehrere radikale Massnahmen an, die er zuvor bereits in seinen populistischen Wahlkampfauftritten in Aussicht stellte.