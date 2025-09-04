Trump-Vertraute fordert Strafverfolgung von Prinz Andrew

Schon seit über einem Jahrzehnt taucht der Name von Prinz Andrew (65), angeblich das Lieblingskind der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022), immer wieder im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) auf. Nach einer Sitzung hinter geschlossenen Türen im US–Kongress, in der Opfer von Epstein ihre Geschichten erzählten, schrieb die US–Abgeordnete Nancy Mace (47) nun auf X: «Wann also werden wir Prinz Andrew wegen möglicher Verbrechen auf US–Boden belangen? Das scheint der richtige nächste Schritt zu sein (nachdem wir die Akten freigegeben haben).»