Trump vs. Harris: TV-Duell in Deutschland im TV und Livestream sehen

Wo das TV–Duell Trump vs. Harris in Deutschland sehen?

Der US–Kanal ABC richtet die Debatte aus. Doch auch in Deutschland lässt sich das Aufeinandertreffen von Trump und Harris zu später Stunde live im Fernsehen verfolgen. Gleich eine ganze Reihe von TV–Kanälen schalten dafür live in das National Constitution Center in Philadelphia.