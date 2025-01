Trumps Ball in Washington: Melania kommt im asymmetrischen Kleid

Selber Designer wie 2017

In einem Statement zu dem Outfit, das am Montag veröffentlicht wurde und der US–amerikanischen Modefachzeitschrift «WWD (Women's Wear Daily)» vorliegt, schwärmte der Designer von der Zusammenarbeit mit Melania. «Es ist eine grosse Ehre, mit der First Lady an dem Entwurf für ihr Antrittskleid zusammengearbeitet zu haben. Es war klar, dass Frau Trump sich zu einer Kombination aus Schwarz und Weiss hingezogen fühlte – ganz im Sinne ihres eigenen Stils und ihrer Vision», so der französisch–amerikanische Modeschöpfer.