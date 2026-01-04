Trumps Militäraktion: Leonardo DiCaprio muss Filmfestival fernbleiben

Festival ehrt DiCaprio in Abwesenheit

«Leonardo DiCaprio kann heute Abend aufgrund unerwarteter Reiseunterbrechungen und Flugbeschränkungen nicht persönlich anwesend sein», erklärte ein Sprecher des Filmfestivals. «Wir bedauern zwar, dass wir nicht persönlich mit ihm feiern können, fühlen uns jedoch geehrt, seine aussergewöhnliche Arbeit und seinen nachhaltigen Beitrag zum Kino würdigen zu dürfen.» DiCaprios «Talent und sein Engagement für sein Handwerk» seien inspirierend, weshalb man sich freue, ihn auszuzeichnen, auch ohne seine Anwesenheit.