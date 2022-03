Truth Social: Nicht mal Donald Trump nutzt sein soziales Netzwerk

Am 21. Februar sollte Truth Social durchstarten. Zahlreiche User konnten zu diesem Zeitpunkt aber nicht auf die App zugreifen, heisst es bei «The Guardian» weiter. Trump selbst soll bisher nur einen Post auf der Plattform geteilt habe. Mitte Februar forderte er die Menschen darin auf: «Macht euch bereit!» Am 15. Februar hatte Donald Trumps Sohn Donald Trump Jr. (44) diese Nachricht auch auf Twitter gepostet und fügte hinzu: «Time for some Truth!» («Zeit für etwas Wahrheit»).