Tschüss, Klaus Borowski: So stilvoll sagt er dem «Tatort» Lebewohl

Viele befürchteten, dass Borowski in seinem letzten Fall – wie so viele seiner Kollegen zuvor – dramatisch und hollywoodreif im Dienst sterben wird. Doch die Macher entschieden sich für einen anderen Weg: Borowski sitzt am Ende seines letzten Arbeitstags in Untersuchungshaft, nachdem er den Täter mit seiner Dienstwaffe im Handgemenge erschoss. Das Problem: Borowski war offiziell bereits ausser Dienst, hätte somit seine Waffe nicht mehr führen dürfen, was ihm wohl juristischen Ärger eingebrockt hat. Im Knast besucht ihn zu seiner Verwunderung seine grosse Liebe und ehemalige Kollegin Dr. Frieda Jung (Maren Eggert, 51), die ihm zuvor bereits in einem Reisebüro in einem Tagtraum erschien.