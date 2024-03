Tsoureki, Hot Cross Buns und mehr: Leckere Osterrezepte aus aller Welt

Das Osterfest steht vor der Tür. Das älteste Fest der Christenheit wird auf der ganzen Welt gefeiert. Der Karsamstag (dieses Jahr am 30. März) markiert das Ende der 40–tägigen Fastenzeit – ab dann darf also wieder geschlemmt werden. Hierzulande kommen am Osterfest Köstlichkeiten wie das klassische Osterlamm, saftige Hefezöpfe und natürlich bunt bemalte Eier auf den Tisch. Und was essen Naschkatzen in anderen Ecken der Welt? Hier gibt es Inspiration aus Griechenland, Argentinien und Co.