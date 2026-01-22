Tucker Zimmerman und Ehefrau sterben bei Hausbrand

50 Jahre Ehe

Tucker Zimmerman und Marie–Claire Lambert–Zimmerman lernten sich in Rom kennen und heirateten 1975. Ein Jahr später kam ihr Sohn Quanah (49) zur Welt. «Wir sind jetzt schon über 50 Jahre zusammen», schrieb Zimmerman erst kürzlich über seine Frau auf seiner Website. «Sie stand mir in guten wie in schlechten Zeiten zur Seite, bei Stürmen und Windstille, bei Regen, Eis und Hitzewellen. Ohne sie wäre ich nirgendwo auf der Welt, ausser vielleicht sechs Fuss unter der Erde. Ihre Liebe zu mir und ihr Glaube an das, was ich tue, sind unfassbar. Sie ist meine Wegweiserin. Sie ist meine Muse. Sie ist meine Fahrerin.»