«Tulsa King» mit Sylvester Stallone geht in die vierte Runde

Samuel L. Jackson mit speziellem Auftritt

Samuel L. Jackson (76) wird in Staffel drei in einer Gastrolle zu sehen sein. Er verkörpert Russell Lee Washington Jr., einen Freund von Dwight. Sie kennen sich aus dem Gefängnis. Er wird nach Tulsa geschickt, um Dwight zu töten... Jacksons Charakter bekommt anschliessend eine Spin–off–Serie mit dem Titel «NOLA King». Die Dreharbeiten beginnen im Frühjahr 2026.