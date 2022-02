Tumor entfernt: So geht es «Unter uns»-Star Isabell Hertel

«Von Woche zu Woche besser»

Anfang Januar habe sie ein Spezialist in Hannover operiert und den Tumor bei dem achtstündigen Eingriff komplett entfernt. Später war eine weitere OP nötig. Insgesamt habe sie drei Wochen in Hannover verbracht, anschliessend zwei weitere bei ihren Eltern, da sie viele Dinge wieder erlernen musste, unter anderem Treppen laufen, erzählte die 48-Jährige. Auto fahren sei bisher noch nicht wieder möglich. Aber es werde «von Woche zu Woche besser» und ist «komplett regenerierbar». Mit der Botschaft «Ich bin wieder da» und einem Dank an die Fans beendete sie das Video.