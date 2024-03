Tumor im Herzen entfernt: Flavio Briatore meldet sich nach OP zu Wort

Nach der OP habe er insgesamt zehn Tage in der Klinik bleiben müssen und sei deswegen zuletzt nicht in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Das Team im Mailänder Krankenhaus bezeichnete er als «genial». Seine Familie und seine Freunde seien zuletzt an seiner Seite gewesen und hätten ihn in der Klinik besucht. Explizit nannte er dabei seinen Sohn, der bei ihm in der Klinik in Mailand gewesen sei. Ob auch Leni Klum informiert war und Briatore beistand, ist bislang nicht bekannt.