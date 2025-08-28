Tumult bei Oasis-Konzert: Fans liefern sich Schlägerei im Publikum

Warum es zur Schlägerei kam, erklärte der Uploader nicht. «Respekt an die Frau, die angefangen hat, zwischen ihnen zu tanzen, um die Prügelei zu beenden», kommentierte er nur. «Wäre es ein Oasis–Konzert ohne eine Schlägerei mitten in der Show?», betitelte er den Beitrag. Andere User lobten die tanzende Frau für ihr ungewöhnliches Eingreifen und kritisierten das Verhalten der gewalttätigen Personen. «All das Geld auszugeben und all die Zeit zu warten, nur um das zu tun. Verrückt», schrieb etwa ein User.