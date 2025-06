Tumult bei Prozess von Sean «Diddy» Combs: Frau pöbelt und fliegt raus

Der Prozess gegen Sean «Diddy» Combs läuft bereits in der vierten Woche vor dem Bundesgericht im südlichen Bezirk von New York in Manhattan. Im September wurde der Hip–Hop–Mogul wegen mutmasslicher Sexualstraftaten festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Wegen Sexhandels, Erpressung und Förderung von Prostitution steht er seit Anfang Mai vor Gericht. Combs hatte sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt.