Tumulte: Mehrere Verletzte bei Termin von Nader und Louisa Jindaoui

Polizei spricht von «Tumulten» und sechs verletzten Personen

«Gestern Mittag kam es zu Tumulten bei einer Veranstaltung in Gesundbrunnen», macht die Polizei am 29. Dezember in einer Meldung öffentlich. Man sei «im Rahmen einer Aktion eines Influencers in einem Waffelgeschäft» zwischen rund 12:30 Uhr und 14:50 Uhr im Einsatz gewesen. Schon vor dem für 14 Uhr anberaumten Termin hätten sich demnach rund 1.000 Menschen – vorwiegend Jugendliche und Kinder – vor dem Geschäft eingefunden. Weitere Menschenmassen kamen hinzu. Nachdem der Influecer erstmals auftauchte und die Anzahl der Personen vor Ort auf etwa 2.000 angewachsen war, habe es «erste Unruhen» gegeben. Die Einsatzkräfte mussten demnach einen achtjährigen Jungen wegen «kurzzeitiger Atemnot aus dem Gefahrenbereich bringen».