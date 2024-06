«Turmspringen»: Comeback für Stefan Raabs Show auf ProSieben?

Schon in Kürze könnte es jedoch weitere Informationen zu der Angelegenheit geben. «Welche Programme ProSieben in der Season 24/25 neu zeigt, stellen wir auf den Screenforce Days 2024 am kommenden Donnerstag vor», hat ein ProSieben–Sprecher dem Medienmagazin «DWDL» erklärt – den Bericht damit aber weder dementiert noch bestätigt. RTL habe das Ganze nicht kommentieren wollen.