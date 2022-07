Team von Experten

Allein schon bei der Vorbereitung habe sie so einiges Wissenswertes und Überraschendes kennengelernt, erklärt Uhlig in einem Statement. «Wie man zum Beispiel Getränke ruckzuck kalt bekommt, das war für mich neu. Manchmal kommt es auf die kleinen Tricks an, nicht auf die ‹grossen› Dinge». Die beiden möchten den Menschen «auf einfache und unterhaltsame Weise etwas an die Hand geben, das sie im Leben und im Alltag wirklich weiterbringt», ergänzt Wimmer. Unterstützt wird das Duo von Experten aus den Bereichen Ernährung, Physio oder Bewegung.