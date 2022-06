TV-Auswanderer Chris Töpperwien wird Vater

Chris Töpperwien (48) wird Vater. Das verkündeten der TV-Auswanderer und seine Frau Nicole auf Instagram. Der Beitrag zeigt ein Bild, auf dem sie am Meer posiert - in einem kurzen, orangefarbenen Kleid. Ihre Hand hat Töpperwiens Frau auf ihren Bauch gelegt. Dazu heisst es: «Wir sind in einen kleinen Menschen verliebt, den wir noch nicht getroffen haben. 1+1=3 #schwanger». In einer Instagram-Story fügte Chris Töpperwien hinzu: «Wir können es kaum erwarten, unseren Neuzugang an Weihnachten kennenzulernen.»