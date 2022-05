TV-Comeback: Britt Hagedorn «brennt» für ihren neuen Job

Britt Hagedorn (50) gibt am kommenden Sonntag (29. Mai) in Sat.1 ihr TV-Comeback im «Frühstücksfernsehen». Rund neun Jahre nach dem Aus ihrer eigenen Show «Britt - Der Talk um eins» kehrt sie zu ihrem alten Arbeitgeber zurück. In der langen Pause habe sie sich «bewusst zurückgezogen», wie Hagedorn nun der «Bild»-Zeitung erzählt. «Ich war an einem Punkt, an dem ich einfach durch war. Ausserdem war es mir wichtiger, für meine Kinder da zu sein.» Ihre Tochter (geb. 2007) und ihr Sohn (geb. 2011) seien nun aber «eigenständiger» und die Moderatorin habe «wieder Lust auf die Arbeit».