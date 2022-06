TV-Comeback von Barbara Salesch: Das wurde aus den Gerichtsshow-Stars

Salesch arbeitete nach dem Jurastudium in Freiburg, Hamburg und Kiel als Richterin am Landgericht Hamburg, bevor sie für ihre Arbeit im Fernsehen beurlaubt wurde. Die Juristin ist aber ein echtes Multitalent. 2014 erschien ihr Buch «Ich liebe die Anfänge. Von der Lust auf Veränderung». Zudem ist sie als Künstlerin erfolgreich. Wie sie auf ihrer Website erzählt, habe sie «trotz aller Malbegeisterung» mit Skulpturen begonnen. «Neben meiner Arbeit als Richterin habe ich nebenberuflich zahlreiche Bildhauerkurse in Hamburg, Braunschweig, Wolfenbüttel und Trier belegt und hatte bald in Hamburg mein eigenes Atelier, in dem vor allem Bronzen und kinetische Objekte entstanden sind.» Später habe sie Ölmalerei und den experimentellen Holzschnitt für sich entdeckt «und inzwischen darin meinen künstlerischen Schwerpunkt gefunden», schreibt Salesch dort unter anderem auch.