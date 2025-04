TV-Experiment: Knossi lässt sich 100 Stunden lang lebendig begraben

Jens «Knossi» Knossalla (38) stellte sich bereits in «7 vs. Wild» oder «Mission Unknown: Atlantik» einer Survival–Challenge, jetzt geht er für Joyn noch einen Schritt weiter. In «Deep Down – Die Vergrabenen» lässt sich der Entertainer nun lebendig begraben. 100 Stunden muss Knossi alleine in einer Kiste unter der Erde ausharren. Dort steht ihm nur eine Ration Wasser und ein selbstgewählter Gegenstand zur Verfügung. Ansonsten ist er isoliert, alleine mit seinen Gedanken. Und seinen «Dämonen», wie es in einer Pressemitteilung heisst.