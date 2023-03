Der Schauspieler wurde nach seinem Unfall in einem kritischen, aber stabilen Zustand in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert und musste operiert werden. Er hatte sich zahlreiche Verletzungen zugezogen, darunter 30 Knochenbrüche unter anderem an Knie, Knöchel, Schienbein, Schlüsselbein, Schulter und Kiefer. In dem Special liest Sawyer die Liste an Verletzungen vor und nennt sie «erschreckend». Die Moderatorin erwähnt zudem, dass Renner seiner Familie im Krankenhaus in Zeichensprache «Es tut mir leid» gesagt hat. Bei dem Gedanken daran bricht der Schauspieler in dem Interview in Tränen aus.