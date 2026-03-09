TV-Koch Alexander Herrmann mischt jetzt in der Kommunalpolitik mit

TV–Koch Alexander Herrmann (54) zieht für die CSU in den Kulmbacher Kreisrat ein. Der aus Formaten wie «The Taste» und «Grill den Henssler» bekannte Oberfranke kandidierte bei der Kreistagswahl in seiner Heimat auf dem 50. und letzten Listenplatz.
Er möchte regionalen Austausch intensivieren
Nach vorläufigem Ergebnis erreichte er schliesslich mit mehr als 12.700 Stimmen den 13. Platz unter den 16 gewählten CSU–Politikern. Im Dezember hatte Herrmann erklärt, dass ihn der oberfränkische Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU) zu einer Kandidatur ermuntert habe. «Wir kennen uns schon seit vielen Jahren und ich habe sofort Ja gesagt.» Er wolle aber nicht «in die grosse Politik einsteigen», sondern vielmehr «den regionalen Austausch noch mehr intensivieren».
Alexander Herrmann ist in Kulmbach geboren. Er wuchs im nahegelegenen Wirsberg auf, wo er ein Hotel mit Restaurant betreibt. Deutschlandweit bekannt wurde er mit dem «Kochduell» (VOX) und zahlreichen weiteren Fernsehauftritten. So ist er unter anderem seit 2013 Juror und Coach bei «The Taste» (Sat.1) und gehört zum neuen festen Juryteam von «Grill den Henssler» (VOX).
Für Markus Söder schrieb er schon ein Kochbuch
Bereits in der Vergangenheit hatte sich der TV–Koch auch politisch geäussert, wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtete. So kritisierte Herrmann etwa die von der damaligen Ampel–Regierung beschlossene Rückkehr zur vollen Mehrwertsteuer im Gastgewerbe ab dem Jahr 2024, da er eine Pleitewelle in der Gastronomie befürchtete. Für Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schrieb er 2023 das Kochbuch «#söderisst». Der Politiker postet gerne sein Essen auf Instagram, Herrmann stellte 25 Lieblingsrezepte vor. Im Februar zeigten sich die beiden zusammen bei einer Wahlkampfveranstaltung der Partei. Bereits im Juli 2024 erhielt der 54–Jährige von Söder den Bayerischen Verdienstorden. «Unglaublich», kommentierte der Koch diese Ehre auf seinem Instagram–Account.