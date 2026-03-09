TV-Koch Alexander Herrmann mischt jetzt in der Kommunalpolitik mit

Für Markus Söder schrieb er schon ein Kochbuch

Bereits in der Vergangenheit hatte sich der TV–Koch auch politisch geäussert, wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtete. So kritisierte Herrmann etwa die von der damaligen Ampel–Regierung beschlossene Rückkehr zur vollen Mehrwertsteuer im Gastgewerbe ab dem Jahr 2024, da er eine Pleitewelle in der Gastronomie befürchtete. Für Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schrieb er 2023 das Kochbuch «#söderisst». Der Politiker postet gerne sein Essen auf Instagram, Herrmann stellte 25 Lieblingsrezepte vor. Im Februar zeigten sich die beiden zusammen bei einer Wahlkampfveranstaltung der Partei. Bereits im Juli 2024 erhielt der 54–Jährige von Söder den Bayerischen Verdienstorden. «Unglaublich», kommentierte der Koch diese Ehre auf seinem Instagram–Account.