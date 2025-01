TV-Koch Alexander Kumptner verkündet Baby-News

Alexander Kumptner muss mit Vaterrolle warm werden

«Es ist eine Vorfreude, die ich schon lange nicht mehr so gespürt habe», sagt Kumptner in der Folge und verrät seinen Kollegen: «Es ist ein kleiner Hosenscheisser auf dem Weg.» Ein grosser Schritt für den 41–Jährigen, wie er zugibt: «Ich habe mir das früher nie vorstellen können, irgendwie in die Papa–Rolle zu schlüpfen.»