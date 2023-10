TV-Koch und Emmy-Gewinner Michael Chiarello ist tot

Das sagt die Familie zum Tod von Michael Chiarello

In der Mitteilung zum Tode Chiarellos kommt auch seine Familie zu Wort. «Wir bedauern den Verlust unseres geliebten Patriarchen Michael zutiefst.» Seine kulinarische Brillanz, seine grenzenlose Kreativität und sein unerschütterliches Engagement für die Familie seien der Kern seines Wesens gewesen. Chiarello habe durch seine Freude an gemeinsamen Mahlzeiten Menschen zusammengebracht und bleibende Erinnerungen am Tisch geschaffen.