TV-Legende Carol Burnett veredelt «Better Call Saul»-Finale

Amerikanische TV-Ikone: Carol Burnett

Carol Burnett ist eine Institution im amerikanischen Fernsehen. Für ihre Comedysendung «The Carol Burnett Show» (1967-1978) gewann sie fünf Golden Globes und zwei Emmys. Insgesamt war sie in ihrer Karriere 23 Mal für den Emmy nominiert, den wichtigsten amerikanischen Fernsehpreis. Seit 2018 moderiert Burnett bei Netflix das Format «A Little Help with Carol Burnett», in dem Kinder zwischen fünf und neun Jahren Prominente interviewen.