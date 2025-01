TV-Legende Heidrun von Goessel enthüllt dramatische Familiengeschichte

Nach ihrer Zeit als Mannequin (heute Model) in den 1960er Jahren und erfolgreichen Miss–Wahlen in den 1970er Jahren machte Heidrun von Goessel (80) als Programmansagerin Karriere beim Fernsehen. Doch hinter der glamourösen Fassade verbarg sich ein bewegendes Schicksal, das sie nun in ihrer Autobiografie «Ungeschminkte Einsichten» erstmals öffentlich macht.