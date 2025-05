TV-Legende Loretta Swit ist gestorben

Vom polnischen Einwandererkind zum TV–Star

Geboren wurde Loretta Jane Szwed am 4. November 1937 in Passaic, New Jersey, als Tochter polnischer Einwanderer. Ihre Eltern standen ihrer Showbusiness–Karriere skeptisch gegenüber, doch schon mit sieben Jahren stand sie zum ersten Mal auf der Bühne. Sie studierte an der American Academy of Dramatic Arts und bei Gene Frankel in Manhattan. Nach ihrem Umzug nach Los Angeles 1970 sammelte sie erste Erfahrungen in Serien wie «Hawaii Five–O», «Mission: Impossible» und «Gunsmoke», bevor sie die Rolle ihres Lebens erhielt.