TV-Legende Max Schautzer ist tot

Eine namentlich nicht genannte «enge Freundin» von Schautzer sagte nun in einem ersten Statement, dass der Moderator zuletzt eher in sich gekehrt gewesen sei und kaum noch gesprochen habe: «Er wollte lieber für sich sein. Er konnte das nicht mehr ertragen.» Seit Anfang Januar sei Schautzer bereits in einem Krankenhaus gewesen: «Er wollte einfach nicht mehr, ist friedlich in der Klinik eingeschlafen.»