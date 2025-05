TV-Löwin Janna Ensthaler startet als Model durch

Die dreifache Mutter jongliert nun zwischen ihren Rollen als Investorin, Unternehmerin und Model. Seit 2023 gehört sie zum «Höhle der Löwen»–Team und ist demnach an mehr als 100 Firmen beteiligt. «Ich bin gerade in einer wahnsinnig guten Lebensphase, bin Mami von drei Kindern, bin glücklich verheiratet, habe Spass an so was», erklärt die TV–Löwin ihre Motivation. «Ich fühle mich mit meinem Aussehen und meinem Körper sehr wohl. Das ist wichtig, wenn man die Entscheidung trifft, sich so zu zeigen.»