TV-Makler Jason Oppenheim bietet nach Waldbränden kostenlos Hilfe an

Jason Oppenheim will kostenlos bei Haussuche helfen

«Ich bin heute Morgen aufgewacht und viele Freunde und Klienten haben sich bei mir gemeldet, weil sie in den vergangenen Tagen ihr Zuhause verloren haben», so Oppenheim in dem Clip. «Sie brauchen Hilfe, einen neuen Ort zum Wohnen zu finden.» Er findet: «Als Immobilienmakler sind wir verpflichtet, ihnen zu helfen – auch wenn das schwierig wird, weil so viele Menschen nach einer neuen Bleibe suchen und es nicht mehr viele Häuser gibt.»