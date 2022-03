TV-Moderator Dirk Steffens erhält Morddrohungen

In seinem Buch «Projekt Zukunft: Grosse Fragen, kluge Köpfe, Ideen für ein besseres Morgen» (272 Seiten, 20 Euro), das am 21. März im Penguin Verlag erschienen ist, hat Steffens über zehn wichtige Zukunftsthemen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen. Welches Thema den TV-Moderator am meisten bewegt und was er von Querdenkern hält, hat er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten. Zudem spricht Dirk Steffens über Anfeindungen, Heimweh und warum Reisen nicht schlecht für die Umwelt sein muss.