TV-Moderator Jochen Schropp hat geheiratet

Wer wem den Antrag machte, wollte Schropp nicht verraten, nur so viel: «Wir hatten an einem Abend ein befreundetes Pärchen zu Gast - zwei Lesben. Dann ging es um Liebe und was wir aneinander haben. Dann haben wir uns noch mal gesagt, dass wir so glücklich sind, dass wir einander haben, und dann hat einer von uns gesagt: ‹Ja, dann sollten wir eigentlich auch heiraten›», erzählte Schropp. Es müsse nicht immer der grosse Antrag und der fette Klunker sein, betonte der Moderator.