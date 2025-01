TV-Moderatorin Andrea Kaiser trauert um ihren Vater

In dem Post erklärte Andrea Kaiser ausserdem auch, warum sie am Freitag so kurz nach ihrem Verlust vor der Kamera stand: «Meinem Papa wäre es lieber mich an einem Ort zu sehen, an dem ich glücklich bin (wenn auch nur für diesen Moment) mit einem Team und Kollegen, die wie eine Familie sind, als allein mit vielen Tränen.» Sie sei am Spielfeldrand «kurz mal wieder die erwachsene Frau» gewesen... «Jetzt in der Stille», sei sie «einfach das kleine Mädchen, das ihren geliebten Papa unendlich vermisst!»