TV-Porträt «Trophy Men»: Zwei Deutsche verändern den Weltfussball

Von der Idee zur Milliardenmaschine – Erfolg mit Nebenwirkungen

Die Entwicklung der Champions League war dennoch alles andere als ein Selbstläufer. Hempel und Lenz mussten gegen etablierte Strukturen ankämpfen und Traditionalisten im Fernsehen, in den Vereinen und bei der UEFA überzeugen. Wie Sportjournalist Christoph Biermann in dem TV–Porträt erklärt: «Es ist absolut ein historischer Moment des europäischen Fussballs, als die beiden die Champions League erfunden haben. Sie haben einen Fussballwettbewerb in eine Ware verwandelt, die handelbar wird, die verkaufbar wird.»