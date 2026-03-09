TV-Premiere: Dubai-Rückkehrer Rocco Pooth bei «Grill den Henssler»

Rocco Pooth findet Koch–Inspiration auf TikTok

Ausgestrahlt wird die dritte Ausgabe der beliebten Kochshow am 15. März um 20:15 Uhr bei VOX. Bereits eine Woche vorab steht das Programm im Stream bei RTL+ zum Abruf zur Verfügung. Dann tritt die gesamte Familie Pooth gegen TV–Koch Steffen Henssler (53) an, teilt der Sender mit. TV–Ikone Verona Pooth war dabei schon einige Male bei «Grill den Henssler» zu Gast, konnte bereits zwei Siege davontragen. Auch Gatte Franjo kochte schon im «Grill den Henssler Sommer–Special» 2025. «Let's Dance»–Sieger Diego trat derweil 2019 mit seiner Mutter bei «Grill den Henssler» an.